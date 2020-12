Italia-Cina: Di Maio e Wang Yi copresiedono la decima sessione del comitato governativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e il consigliere di Stato e ministro degli Affari esteri della Repubblica popolare cinese, Wang Yi, hanno copresieduto oggi in videoconferenza la decima sessione plenaria del comitato governativo Italia-Cina, principale meccanismo di impulso e indirizzo del partenariato strategico tra i due Paesi. La Farnesina riferisce un una nota che l'incontro, cui hanno preso parte oltre 50 delegati in rappresentanza delle amministrazioni italiane e cinesi che hanno lavorato congiuntamente in questi mesi, ha consentito di finalizzare importanti intese di collaborazione commerciale e industriale rivolte ad agevolare l'accesso delle imprese italiane al mercato cinese e a lanciare cooperazioni aziendali in mercati terzi, improntati ai più rigorosi standard di sostenibilità finanziaria, ambientale e sociale. "La crescente apertura dei nostri mercati, a condizioni bilanciate e di reciprocità, così come la definizione e il rispetto di regole chiare e trasparenti, sono i presupposti per espandere e migliorare la collaborazione tra i nostri operatori economici, le nostre imprese, i nostri investitori, creando occupazione e ricchezza in entrambi i paesi" ha detto il ministro Di Maio. (segue) (Com)