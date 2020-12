Brasile-Regno Unito: firmato protocollo d'intesa su innovazione digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Regno Unito è al primo posto nella classifica del "governo digitale" delle Nazioni unite (Onu) e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e ha adottato una strategia di centralizzazione dei canali di grande successo, che è stata una delle ispirazioni per la costruzione del nostro sito gov.br ", sottolinea Monteiro, nella nota. L'unico portale del governo federale, gov.br, raccoglie oltre quattromila servizi, il 65 per cento dei quali può essere richiesto solo digitalmente. Il protocollo d'intesa dura fino a marzo 2023. Secondo il ministero dell'Economia, tra le azioni di cooperazione previste sono: l'offerta di formazione nel campo dell'innovazione, della digitalizzazione, della gestione pubblica e della pianificazione governativa con particolare attenzione ai temi della governance dei dati e accessibilità, la partecipazione alla pianificazione e implementazione di soluzioni concrete di digitalizzazione e la condivisione della conoscenza reciproca in Brasile. (Brb)