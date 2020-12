Milano: De Chirico (FI), in periferia come in centro marciapiedi inagibili con rischio di scivolare sul ghiaccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono sindaci che si scusano per i disagi arrecati, come Dario Allevi, primo cittadino di Monza, e altri che in maniera arrogante sui social rispondono piccati ai cittadini, come Sala sindaco di #Milanononsiferma". Lo afferma in una nota Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia a Milano spiegando che "a più di 24 ore dalla copiosa nevicata, prevista e prevedibile visto che siamo in pieno inverno, nei quartieri periferici non si è vista nemmeno l'ombra di uno degli 800 spalatori promessi da Granelli. Da Bonola a Quarto Cagnino, da Niguarda a Chiesa Rossa, passando da Gratosoglio per arrivare a Quarto Oggiaro, ma anche in zone centrali come piazza Gramsci, piazza Diocleziano e via Pier della Francesca, i marciapiedi restano inagibili". "Le persone - evidenzia De Chirico - sono costrette a camminare in mezzo alla strada poiché i marciapiedi, in assenza di un condominio, non sono stati puliti. Per gli anziani prosegue la reclusione da zona rossa perché il rischio di scivolare su lastre di ghiaccio è in agguato. Anche spostare l'auto è un problema perché i mezzi spazzaneve hanno ammucchiato la neve ai bordi della carreggiata in corrispondenza delle auto parcheggiate"." Anche oggi - conclude - ho ricevuto tantissime segnalazioni di rami crollati sotto il peso della neve perché nessuno d'estate ha pensato di potare gli alberi. I milanesi sono imbufaliti per l'impreparazione di questa amministrazione. L'ironia per l'ossessione di Beppe per le periferie si spreca. D'altronde non siamo ancora in campagna elettorale e per le promesse di Sala c'è ancora tempo".(Com)