Abruzzo: da ieri 47 nuovi casi, nove i decessi

- Sono complessivamente 34.580 i casi di Covid-19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza: rispetto a ieri si contano 47 nuovi casi con 1.398 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono stati poi registrati nove decessi – il cui totale sale così a 1.185 – di età compresa tra il 61 e il 91 anni. Di questi, otto fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Si contano poi 311 nuovi pazienti guariti che portano il totale a 22.123. In calo gli attualmente positivi nella Regione, che si attestano a 11.272 con un decremento di 273. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 38 i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva – uno in più rispetto a ieri – mentre i ricoveri ospedalieri si attestano a 451 con un calo di 6. Sono poi 10.783 i positivi che si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. (Gru)