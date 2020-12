Infrastrutture: Albania, a gennaio al via lavori su ferrovia Tirana-Durazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio dei lavori sulla tratta ferroviaria tra Tirana e Durazzo avverrà nel gennaio del 2021. Lo ha detto il viceministro dell'Energia e delle Infrastrutture albanese Artan Shkreli. Parlando durante la conferenza stampa di fine anno, il viceministro ha detto che l'obiettivo di questa infrastruttura è quello di collegare la capitale albanese con la città costiera sull'Adriatico in soli 19 minuti. "Viene considerata la possibilità di elettrificare questa tratta ferroviaria", ha dichiarato il viceministro evidenziando che anche l'aeroporto Rinas sarà servito dal collegamento. Lo scorso ottobre la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha annunciato il vincitore del bando di gara per la costruzione della ferrovia Tirana-Durazzo, in Albania. L'azienda italiana Inc spa, con base a Torino, si è aggiudicata il contratto la realizzazione del progetto ferroviario Tirana-Durazzo-Rinas. (segue) (Alt)