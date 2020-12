Infrastrutture: Albania, a gennaio al via lavori su ferrovia Tirana-Durazzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto fa parte del Corridoio Mediterraneo ed è stato approvato nel 2016 con l'obiettivo di riabilitare il collegamento ferroviario di circa 34 chilometri tra la capitale albanese Tirana e la città costiera di Durazzo. Il progetto comprende inoltre la costruzione di circa 5 chilometri di nuova linea ferroviaria tra Tirana e l'aeroporto di Rinas. Il costo totale del progetto è di 92,1 milioni di euro, di cui 35,5 milioni di euro di sovvenzioni sono coperti dal Quadro finanziario per gli investimenti nei Balcani occidentali (Wbif) e 36,9 milioni di euro sono coperti da prestito Bers, mentre il resto sarà finanziato dal governo albanese. Secondo l'annuncio ufficiale della Bers, le tre società che hanno presentato offerte sono state: l'indiana Sts-Kalpataru per 92,29 milioni di euro, la cinese Sinohydro-Eeb per 92,53 milioni di euro e l'italiana Inc con la migliore offerta per 69,7 milioni di euro. (Alt)