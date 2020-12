Francia: un'altra svastica rinvenuta a sud di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una svastica, accompagnata dalla scritta "Biobanana" e dal nome "Charles", è stata rinvenuta sulle serrande di un asilo a Melun, a sud di Parigi. Graffiti simili a quelli trovati ieri, 28 dicembre, a pochi chilometri di distanza, in un cimitero a Fontainebleau. "Abbiamo riscontrato lo stesso tipo di tag su dei muri di privati, su un (supermercato) Intermarché, su una spazio per giovani, in un tunnel che passa sopra la stazione, su un ballatoio, una scuola... Non c'è una vera coerenza, fatichiamo nel vedere la logica dietro alla scelta di questi luoghi. Ma sono sempre gli stessi tipi di iscrizioni, abbastanza enigmatiche", ha detto al quotidiano "Le Figaro" il vicesindaco di Melun, Nicolas Vergne, spiegando che le scritte rinvenute nel suo comune sono state fatte "probabilmente" dallo stesso autore di quelle a Fontainebleau.(Frp)