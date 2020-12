Abruzzo: 3 milioni ad Asp regionali per sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammontano a 3 milioni di euro le risorse finanziarie destinate alle Aziende di servizi alla persona (Asp) presenti sul territorio regionale. Lo rende noto l'assessore alle Politiche sociali dell'Abruzzo Pietro Quaresimale dopo che gli uffici regionali hanno perfezionato gli ultimi atti amministrativi di assegnazione delle risorse e, in un caso anche di liquidazione del contributo assegnato. "Si tratta - spiega l'assessore Quaresimale - dell'avviso pubblico del novembre scorso che metteva a disposizione della 6 Asp regionali un contributo straordinario di 3 milioni di euro per far fronte alle spese legate all'adozione di misure per contenimento della diffusione del virus. Le attività che abbiamo finanziato - aggiunge l'assessore - riguardano il settore dei servizi socio assistenziali alla persona erogati in strutture residenziali, proprio perché sappiamo che gli sforzi economici più significativi delle Asp regionali si sono concentrati, in chiave di prevenzione, soprattutto in quelle strutture, prevedendo uno specifico intervento nella legge regionale del Cura Abruzzo 1". (Gru)