Milano: Osnato (Fd'I), dipendenti Atm deposito Baggio in ostaggio di albero su binari come milanesi del sindaco Sala

- "L'elenco delle inadempienze dell'amministrazione Sala, evidenziate dalla nevicata di ieri, si allunga ogni ora che passa". Lo afferma in una nota il parlamentare di Fratelli d'Italia Marco Osnato rilevando che "alla sciagurata gestione della viabilità d'emergenza va sicuramente sommata la mancata manutenzione delle alberature cittadine, con decine di alberi crollati per il peso di pochi centimetri di neve. Mancanze che solo la fortuna ha voluto creassero disagi, ma non feriti, o ancora peggio vittime". "Fra le situazioni più paradossali cui, a 24 ore di distanza, gli uffici comunali non hanno ancora saputo porre rimedio - sottolinea Osnato - vi è sicuramente quella che vede coinvolta la rimessa Atm di Baggio, bloccata da ieri a causa della caduta di un albero che si è schiantato su un tram proprio davanti all'ingresso /uscita dei mezzi. Da quel momento nessuno è intervenuto, i tram sono bloccati all'interno, insieme ai manovratori, con il risultato che un centinaio di persone svolgono il loro turno rimanendo in rimessa a spese della comunità". "Lo denunciano gli stessi dipendenti Atm - conclude Osnato - che in questa situazione sono vittime quanto i cittadini che vengono privati dei loro servigi e a quanto pare il tutto avviene perché a Palazzo Marino si vuole prendere la responsabilità di firmare la richiesta per fare rimuovere l'albero. Insomma, decine di dipendenti Atm sono tenuti in ostaggio da un albero, come i milanesi lo sono del Sindaco Sala e della sua incapacità di gestire la città". (Com)