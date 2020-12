Trasporto aereo: Ryanair e Wizz Air negano diritto di voto a investitori britannici per mantenere maggioranza europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie aeree low cost Ryanair e Wizz Air negheranno il diritto di voto sui destini delle compagnie ai possessori di azioni britannici, allo scopo di proteggere il proprio status di compagnia a maggioranza europea. Il diritto di tali azionisti di votare sarà perso a partire dal 1 gennaio. Secondo il diritto Ue, le compagnie operanti voli all'interno dell'Unione europea devono essere di proprietà di cittadini dell'Unione o altri Paesi affiliati. Ryanair ha annunciato che avrebbe fatto divieto ai propri azionisti britannici di prendere parte alle riunioni degli investitori, mentre Wizz Air ha dichiarato che se non avesse preso provvedimenti, circa l'80 per cento delle proprie azioni sarebbe stato in mani non europee a partire dal 1 gennaio, con il 60 per cento in mani britanniche. Un'altra compagnia low cost britannica, easyJet, ha reso invece noto che restringerà il diritto di voto nelle assemblee degli azionisti ai propri investitori britannici, per garantire che il 50 per cento più uno della proprietà (votante) sia in mano europea. (Rel)