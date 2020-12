Ue: Provenzano riunisce tavolo partenariato su programmazione 2021-2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto questa mattina, con le conclusioni del ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano, la riunione di partenariato sulla programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali europei organizzata dall’Agenzia per la Coesione territoriale e dal dipartimento per le Politiche di Coesione. L’incontro che ha visto una partecipazione molto ampia, dalle istituzioni coinvolte alle realtà associative e del terzo settore, dai sindacati alle associazioni di categoria, chiude di un anno cruciale per la politica di coesione ed è stato dedicato a fare il punto, con le Amministrazioni interessate e le rappresentanze degli interessi del lavoro, dell’impresa, della società civile e degli altri interessi rilevanti, sul percorso di definizione dell’Accordo di Partenariato 2021-2027, che costituisce il quadro di riferimento strategico del prossimo ciclo di programmazione dei fondi strutturali per la definizione dei futuri Programmi operativi. Nel corso della riunione sono state esaminate le principali novità regolamentari introdotte al termine del negoziato europeo, le dimensioni complessive del nuovo pacchetto finanziario, e gli effetti per il nostro Paese, che disporrà di risorse Ue per la coesione per il 2021-27 per oltre 43 miliardi di euro a prezzi correnti, a cui si sommano le risorse per il cofinanziamento nazionale. (segue) (com)