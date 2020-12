Ue: Provenzano riunisce tavolo partenariato su programmazione 2021-2027 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi del partenariato hanno condiviso il percorso e le priorità illustrate, capaci di riattivare su basi di rinnovata efficienza gli investimenti pubblici e privati: tra i temi toccati, ampio spazio è stato dedicato all’efficienza della pubblica amministrazione e alla semplificazione procedurale, al tema dell’occupazione e dell’empowerment femminile, alla rigenerazione urbana, al turismo nel quadro della economia post Covid, al tema della decarbonizzazione e di una politica industriale improntata alla sostenibilità, il ruolo della cittadinanza attiva nelle monitoraggio dell’attuazione degli investimenti. Diversi interventi hanno evidenziato l’urgenza di attivazione di React Eu, sia per assicurare continuità alle misure emergenziali sia per consentire la prosecuzione dei progetti sul territorio. Nelle sue conclusioni, il ministro Provenzano ha sottolineato la grande opportunità costituita dal futuro ciclo di programmazione, che mette a disposizione dei territori, a partire da quelli del Mezzogiorno, un pacchetto di stimolo senza precedenti, e l’esigenza di assicurare una effettiva complementarietà tra le diverse fonti finanziarie europee e nazionali che sosterranno gli investimenti sul territorio, al fine di garantire una effettiva addizionalità della politica di coesione. (segue) (com)