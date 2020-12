Ue: Provenzano riunisce tavolo partenariato su programmazione 2021-2027 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha evidenziato l’importanza del Piano Sud 2030 come matrice di fondo della nuova programmazione, e l’importanza della riprogrammazione dei PO 2014-20 sia rispetto al recupero di credibilità delle politiche di coesione sia rispetto al metodo utilizzato. Ha riassunto i principali criteri metodologici che si intende adottare per l’allocazione delle risorse della programmazione 2021-27, con un incremento della quota di risorse assegnate al livello regionale, una sostanziale riduzione del numero dei Programmi Operativi, lo sforzo per assicurare un effettivo incremento delle risorse a disposizione per tutte le categorie di regione, il rafforzamento della dimensione territoriale, a partire dal potenziamento del Pon Metro, l’esigenza di concentrare l’azione su iniziative capaci rispondere alle esigenze dei territori e rendere visibili i cambiamenti ai cittadini. Ha sottolineato la sfida decisiva costituita dalla rigenerazione amministrativa, che già vede nel Disegno di Legge di Bilancio un primo passaggio fondamentale con l’avvio del reclutamento delle prime 2800 unità di personale per le amministrazioni, a tutti i livelli e prima di tutto a livello locale, necessarie ad una efficace attuazione della politica di coesione. Ha quindi riassunto le prossime tappe che devono portare alla definizione di una versione finale e condivisa dell’Accordo all’inizio del nuovo anno, al termine dei necessari passaggi istituzionali con la Conferenza delle Regioni, e ad un confronto anche sulle altre fonti finanziarie, a partire da React Eu e Jtf. Di questo processo fa pienamente parte un effettivo coinvolgimento del partenariato, che può assicurare alla nuova programmazione le competenze e i saperi che le diverse organizzazioni e i loro membri possiedono: una buona programmazione, ha concluso il Ministro, è la premessa di una buona attuazione. Un partenariato efficace, da questo punto di vista, ne costituisce una componente essenziale. (com)