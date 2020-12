Roma: Pacetti (M5s), tavolo confronto per visione strategica e rilancio economico città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme per il futuro di Roma. La sindaca Raggi ha scritto agli imprenditori della nostra città per aprire, a partire già da gennaio, un tavolo per disegnare lo sviluppo della Capitale fino al 2030. Roma guarda al futuro e sa bene che per essere competitiva con le altre Capitali europee ha bisogno di avere una visione strategica d’insieme per il rilancio economico della città". Lo scrive, in un post su Facebook, Giuliano Pacetti, capogruppo M5s in Campidoglio. "Nei prossimi anni - aggiunge - ci sono alcune opportunità che devono trovarci pronti: l’U20 nel 2021, il G20, il Giubileo del 2025, l’Expo 2030 a cui Roma potrebbe candidarsi. Senza considerare l’impiego delle risorse del Recovery fund. Abbiamo già presentato al governo i nostri progetti. Siamo sulla strada giusta, quella che Roma e i romani meritano. Bisogna fare squadra, anche con le altre forze politiche con cui apriremo un altro tavolo sui poteri e le risorse della città". (Rer)