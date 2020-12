Croazia: sale a 6 il numero delle vittime del sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 6 il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto che ha colpito oggi l'area centrale della Croazia. Secondo quanto riferisce il sito "Indeks", è stata accertata una nuova vittima nell'area di Majske Poljane, all'interno del comune di Glina. Sono 5 al momento le vittime accertate a Majske Poljane, mentre una è stata ritrovata nel centro della cittadina di Petrinja. Proseguono intanto le operazioni di salvataggio con soccorritori provenienti da tutte le zone del Paese. Per facilitare le operazioni la polizia ha abolito i posti di blocco allestiti in precedenza per contenere gli spostamenti fra comuni a causa della pandemia da Covid-19. La decisione era stata annunciata dal premier croato Andrej Plenkovic nel corso di un sopralluogo effettuato a Petrinja insieme al capo dello Stato, Zoran Milanovic. Lo stesso Plenkovic ha dichiarato che dovranno essere destinati più fondi per la ricostruzione di quelli decisi stamane per l'area di Petrinija e Sisak. I fondi erano stati stabiliti in circa 20 milioni di kune (2,6 milioni di euro) alla luce delle scosse che avevano colpito ieri l'aera, prima della scossa odierna di magnitudo 6.2. "Ho parlato con il ministro (delle Finanze) Maric di dare più fondi di quelli di cui parlavo stamattina, perché non sono più sufficienti. Non so ancora quanti. Il governo si riunisce domani e faremo quello che potremo", ha detto Plenkovic. (Seb)