Roma: Becchetti (Lega), sindaco Raggi sempre in ritardo, cerca passerelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo ora il sindaco Virginia Raggi si ricorda che gli imprenditori sono una delle colonne portanti di Roma. Il tavolo per lo sviluppo di Roma andava fatto nei primi giorni di vita della giunta, non allo scadere del mandato". Lo dichiara, in una nota, Alfredo Becchetti, coordinatore capitolino della Lega Salvini premier, che aggiunge: "La Raggi cerca evidentemente un'altra passerella che come tale è inutile e improduttiva. Bisogna essere seri e affrontare davvero i problemi di Roma mentre questo tentativo tardivo del sindaco non porterà a nulla. Rispetto a questa superficialità - continua Becchetti - va invece rimarcato l'impegno continuo della Lega a difesa degli imprenditori, dei professionisti e delle partita Iva, da sempre una priorità del partito, tanto che nella legge di bilancio pur essendo all'opposizione siamo riusciti ad inserire misure concrete di sostegno al settore produttivo di tutto il Paese". (Com)