- In Lombardia diminuiscono i ricoverati affetti da Covid in terapia intensiva (-14) e nei reparti (-157) mentre, a fronte di 11.607 tamponi effettuati, sono 843 i nuovi positivi (7,2 per cento). È quanto emerge dal quotidiano report della Regione in cui viene anche comunicato che oggi sono stati 49 i decessi, per un totale di 24.958, mentre sono stati 1141 i guariti/dimessi. (Rem)