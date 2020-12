Covid: assessore Lazio, solidarietà a Claudia, offese non fermano determinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insulti e offese non fermeranno certo la determinazione dell'infermiera Claudia Alivernini che non ha mai interrotto la sua attività presso l'Istituto Spallanzani e le Uscar". Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Ho espresso a lei la solidarietà di tutto il Sistema sanitario regionale - aggiunge - e ho avuto modo di constatare la forte determinazione di una professionista sanitaria che non si lascia intimidire dai 'leoni da tastiera'".(Com)