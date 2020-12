Spagna: Casado (Pp), governo Sanchez ha agito con incompetenza, menzogne e arroganza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo del primo ministro, Pedro Sanchez, ha agito con "menzogne, incompetenza e arroganza" in un anno "molto brutto" a causa della pandemia del coronavirus. Lo ha affermato oggi il leader del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, nel tracciare un bilancio dell'anno che sta per concludersi e che si era aperto il 7 gennaio con l'investitura di Sanchez alla guida dell'esecutivo socialista. "Le dichiarazioni di Sanchez sull'adempimento dei suoi impegni hanno la stessa credibilità di quando ha parlato del comitato di esperti durante la pandemia. La credibilità di Sanchez è pari a zero", ha attaccato Casado nel replicare alle parole pronunciate dal premier nel corso della conferenza stampa di oggi nella quale ha affermato che il suo governo ha mantenuto il 23,4 per cento degli impegni presi in meno di un anno. (segue) (Spm)