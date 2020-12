Spagna: Casado (Pp), governo Sanchez ha agito con incompetenza, menzogne e arroganza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla possibilità di redigere una "legge della Corona" che introduca riforme nel funzionamento dell'istituzione monarchica, Casado si è detto disponibile ad approvare qualsiasi misura che serva a rafforzare la monarchia "di fronte a un attacco da parte dei suoi partner" (riferendosi implicitamente ad Unidas Podemos ed agli indipendentisti baschi e catalani). Tutto, questo, tuttavia, deve avvenire senza apportare modifiche alla Costituzione. In tal senso ha aggiunto che tale riforma dovrebbe essere realizzata, in particolare, dal Partito socialista e da quello popolare. Casado ha avvertito Sanchez che il Pp "controllerà da vicino la gestione dei fondi europei", e ha annunciato la creazione di un comitato di controllo all'interno del Pp, composto da ex ministri, ex alti funzionari, eurodeputati, parlamentari e senatori. Il leader popolare ha poi concluso che il momento in cui società spagnola dovrà "ribellarsi" contro il governo sarà alle urne. "Dobbiamo rafforzare un'alternativa che riunisca tutti coloro che non sono soddisfatti di questo governo". (Spm)