Sudan: attivista torturato e ucciso, in centinaia manifestano a Khartum

- Centinaia di cittadini sudanesi hanno manifestato oggi a Khartum per denunciare la tortura e l'uccisione dell'attivista Bahaa Eddine Nouri, atti di cui accusano dei membri delle Forze paramilitari di supporto. Come riferiscono i media sudanesi, decine di persone si sono date appuntamento fuori dall'ospedale di Omdurman, città adiacente alla capitale, dove il corpo dell'attivista è stato ritrovato in obitorio con evidenti segni di tortura tre giorni dopo la sua scomparsa, avvenuta lo scorso 16 dicembre. Quel giorno, l'uomo è stato rapito da uomini armati da un caffé situato nel distretto di Kalakla, nella zona meridionale di Khartum. Nella protesta di oggi, decine di persone hanno accompagnato la famiglia a seppellirlo portando cartelli con la sua foto e chiedendo giustizia.(Res)