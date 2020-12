Croazia: sindaco Bandic, a Zagabria nessuna vittima per terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Zagabria non ha registrato vittime o feriti gravi nel corso del terremoto che ha avuto epicentro a Petrinja, nella parte centrale del Paese. Lo ha dichiarato il sindaco di Zagabria, Milan Bandic, secondo quanto riferisce la stampa locale. "Fortunatamente non ci sono vittime (a Zagabria). Ci sono persone leggermente ferite e panico. La maggior parte sono persone rimaste bloccate negli ascensori e in preda al panico sulle scale dei palazzi", ha detto Bandic aggiungendo che reazioni del genere "sono comprensibili perché la terra ha tremato 50 volte negli ultimi mesi". Bandic ha effettuato un sopralluogo a Zagabria, già colpita dal terremoto lo scorso 22 marzo. Alcuni tetti, ha detto il sindaco, hanno subito dei danni non preoccupanti. "C'è della polvere, c'è dell'intonaco: puliremo tutto", ha dichiarato il sindaco. (Seb)