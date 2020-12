Urbanistica: Raggi, con rigenerazione restituiamo luoghi quotidianità a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rigenerazione urbana significa restituire ai cittadini luoghi della quotidianità, riqualificarli, renderli moderni e adeguati alle esigenze attuali, contribuire a migliorare la qualità della vita nei quartieri". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi. "In quest’ottica - aggiunge Raggi - consegneremo presto due nuovi spazi alla città. Sono stati infatti resi noti i progetti che si sono classificati ai primi cinque posti in graduatoria per due concorsi pubblici indetti da Roma Capitale: per il Polo civico Flaminio e per il nuovo mercato rionale San Giovanni di Dio. I concorsi di progettazione ci permettono di selezionare le idee migliori e metterle in 'competizione', conservando la regia pubblica della rigenerazione della città e dei suoi spazi. Ringrazio tutti coloro che hanno deciso di partecipare per contribuire a progettare due importanti luoghi della città. Qui vedete alcune immagini dei progetti che si sono aggiudicati il primo posto nelle graduatorie, per iniziare a immaginare insieme il futuro di questi spazi". (Rer)