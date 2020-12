© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che la carreggiata Sud della strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" è nuovamente riaperta al traffico in seguito alla chiusura disposta nella tarda serata di ieri per un intervento di ripristino localizzato sul rivestimento interno della galleria "Attraversamento di Lecco". (Com)