Energia: Coldiretti, rincaro bollette si riflette su cittadini e aziende

- L’aumento delle tariffe energetiche pesa sui conti delle famiglie ma anche sui costi delle imprese, e rende più onerosa la produzione e la commercializzazione in una situazione fortemente condizionata dall’emergenza sanitaria. Questo il commento di Coldiretti agli incrementi che scatteranno a partire dal primo gennaio secondo quanto stabilito dall’Arera. L’aumento della spesa energetica ha, secondo Coldiretti, un doppio effetto negativo: riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie aumentando i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l’agroalimentare. Il costo dell’energia, si legge in una nota, si riflette su tutta la filiera. (Com)