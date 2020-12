Giordania: rilasciato giornalista arrestato per articolo su vaccino Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale per la sicurezza dello Stato della Giordania ha deciso oggi il rilascio su cauzione del giornalista Jamal Haddad, dopo aver deciso - giovedì scorso - di trattenerlo per la durata di 15 giorni dopo la pubblicazione di un articolo sul vaccino contro il coronavirus. Nell’articolo in questione, pubblicato sul portale “Al Wakaai”, il giornalista accusava le autorità del Paese di essersi fatte vaccinare in segreto contro il coronavirus, prima che il vaccino fosse reso disponibile alla popolazione. Il rilascio di Haddad è giunto su richiesta del capo del sindacato locale dei giornalisti; a seguito della notizia, questi ultimi hanno deciso di sospendere tutte le attività di protesta programmate a partire da domani, mercoledì, inclusa un’interruzione del lavoro e un “black-out elettronico”. In un comunicato, riferisce il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, i giornalisti avevano in precedenza condannato “l’approccio limitante nei confronti delle libertà di stampa e di informazione, e i tentativi di minare il ruolo dei media nel riferire la verità”. (Res)