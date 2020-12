Legge Bilancio: Cangini (FI), senza democrazia e senza politica non c’è futuro per il governo e per l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia, Andrea Cangini, intervenendo in Aula sulla legge di Bilancio ha affermato: "I sacri principi ve li siete mangiati, arrostiti sul falò delle vostre vanità. I parlamentari grillini non brandiscono più la Costituzione in difesa delle prerogative del Parlamento, i senatori del Pd non ricorrono più alla Consulta, come fecero due anni fa, in difesa del diritto-dovere del Senato di discutere ed emendare la legge di Bilancio. La recessione democratica è un fatto". Il parlamentare ha aggiunto: "Siamo il Paese europeo che più ha marginalizzato il Parlamento, ma tale grave offesa alla democrazia non è servita a rendere più efficace l’azione del governo. Lo testimoniano tre fatti: siamo il Paese con più morti da Covid d’Europa, con la peggiore recessione economica, con una legge di Bilancio che come un Milleproroghe prevede solo interventi assistenziali senza alcun senso politico. Colleghi della maggioranza - ha concluso l'esponente di FI -, senza democrazia e senza politica non potete ragionevolmente pensare che questo governo abbia un futuro e che con questo governo abbia un futuro l’Italia".(Rin)