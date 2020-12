Covid: Mauri su minacce a infermiera vaccinata, Polizia postale in prima fila contro odio social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro dell’Interno Matteo Mauri, del Partito democratico, afferma: "Colpiscono molto le offese di cui è stata vittima l’operatrice sanitaria Claudia Alivernini, che per prima si è sottoposta alla vaccinazione anti-Covid. Colpiscono - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - sia per il linguaggio violento utilizzato che per la gratuità delle offese. Deve essere chiaro che non esiste differenza tra offese e minacce che siano virtuali o reali. Sono entrambe gravissime. Sono in ogni caso intollerabili. Al Viminale non sottovalutiamo queste minacce via social - aggiunge Mauri - e siamo in campo per contrastarle. Nei confronti di chi diffonde odio in rete è necessario che ci sia intransigenza. La Polizia postale è in prima fila in questa battaglia e lo fa con grande efficacia e professionalità. Così come è fondamentale lavorare sull'educazione all'uso responsabile e consapevole dei social".(Rin)