Repubblica Centrafricana: elezioni, opposizione denuncia diffuse irregolarità

- Il Movimento di liberazione popolare centroafricano (Mlpc) ha denunciato diffuse irregolarità durante le elezioni presidenziali e parlamentari che si sono tenute domenica, 27 dicembre, nella Repubblica Centrafricana. In dichiarazioni rilasciate all'emittente locale "Cnc", il direttore della campagna elettorale del partito di opposizione, Bernard Dillah, ha denunciato l'impossibilità di partecipare al voto in diverse grandi prefetture del Paese, come in quella di Ouham, che presenta 14 collegi elettorali, o di Nana-Mamberé. "Le elezioni che si sono tenute non sono state per nulla inclusive dal momento che intere prefetture non hanno partecipato al voto", ha detto Dillah, per il quale l'esito del voto di domenica dovrebbe essere invalidato. Dillah ha fatto riferimento anche al caso della prefettura di Ouham-Pendé, dove gli abitanti di una sola località - quelli di Paoua - hanno potuto esercitare il loro diritto di voto, o a zone come la città occidentale di Carnot, dove l'irruzione di gruppi armati ha portato al saccheggio e all'incendio di interi seggi elettorali. (segue) (Res)