Repubblica Centrafricana: elezioni, opposizione denuncia diffuse irregolarità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 1,8 milioni di elettori si sono recati alle urne domenica nella Repubblica Centrafricana (Rca) per eleggere il nuovo presidente e il nuovo parlamento in un clima di estrema tensione scaturito dall’offensiva dei gruppi armai ribelli nel nord-ovest del Paese, roccaforte dell’ex presidente Francois Bozizé, escluso dalla corsa elettorale. Secondo quanto riferisce l’emittente francofona “Rfi”, presente sul posto, i gruppi armati hanno interrotto le operazioni di voto in molte località, impedendo a diversi elettori di recarsi alle urne. Se nella capitale Bangui il voto si è svolto in un clima relativamente tranquillo, ben diversa è stata la situazione nella città settentrionale di Birao, dove è stato necessario l'intervento della Missione delle Nazioni Unite nella Rca (Minusca) per l'apertura dei seggi elettorali. A Carnot, nell’ovest del Paese, dopo un'intensa giornata di votazioni elementi del gruppo armato 3R hanno invaso la città e distrutto le urne dopo la partenza delle truppe Minusca, mentre a Bouar (sempre nell’ovest) per buona parte della giornata si sono uditi colpi di arma da fuoco e le operazioni di voto sono state annullate, come riferito dal ministro dell'Interno, Henri Wanzet. (segue) (Res)