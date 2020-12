Repubblica Centrafricana: elezioni, opposizione denuncia diffuse irregolarità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza delle truppe Minusma ha invece consentito le operazioni di voto nelle città di Kaga Bandoro e Bambari, nel centro del Paese, mentre nel resto della Rca sono stati segnalati incidenti sparsi e a migliaia di persone è stato impedito di votare o non sono state recapitate le tessere elettorali. Nel nord-ovest, a più di 500 chilometri da Bangui, i ribelli hanno sequestrato materiale elettorale a Koui, hanno minacciato di uccidere funzionari elettorali a Ngaoundaye e chiunque andasse a votare a Bocaranga, come in molti altre località. In altri centri seggi elettorali hanno aperto in ordine sparso, alcuni con ritardo a causa di problemi logistici, soprattutto a Bangui, tuttavia l’Autorità elettorale nazionale (Ane) assicura che gli orari di apertura sono stati rispettati in tutti i seggi elettorali, anche quelli dove si è iniziato a votare in ritardo. (segue) (Res)