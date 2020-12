Repubblica Centrafricana: elezioni, opposizione denuncia diffuse irregolarità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dall'ambasciatore russo a Bangui Vladimir Titorenko, invece, l'affluenza è stata alta e i risultati ufficiali saranno annunciati non prima del 4 gennaio. “Le elezioni presidenziali e parlamentari si sono svolte, l'affluenza è stata altissima”, ha detto l'ambasciatore all’agenzia “Ria Novosti”, senza precisare il dato dell’affluenza dal momento che è difficile dare una cifra precisa dal momento che una parte significativa di territorio non è sotto il controllo del governo e che il conteggio degli elettori verrà effettuato in seguito. L’ambasciatore ha quindi confermato le difficoltà registrate nella città di Bambari, dove i militanti non hanno consentito l'apertura dei seggi elettorali. “Hanno appena aperto con un ritardo di due ore. Anche l'affluenza è stata alta, non ci sono state provocazioni. La sicurezza alle elezioni è stata assicurata dalle truppe dell'Onu”, ha aggiunto il diplomatico, sottolineando che un ruolo importante nello svolgimento del voto è stato svolto dalle Nazioni Unite e dal gruppo del cosiddetto G5+ (Stati Uniti, Francia, Ue, Unione africana, Comunità economica dell'Africa centrale, Banca mondiale più Federazione russa). (segue) (Res)