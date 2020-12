Repubblica Centrafricana: elezioni, opposizione denuncia diffuse irregolarità (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Repubblica Centrafricana è precipitata dopo che lo scorso 3 dicembre la Corte costituzionale ha accolto la candidatura di 17 candidati alla presidenza, tra cui quella del capo dello Stato uscente Faustin-Archange Touadera, al potere dal 2016 e in lizza per un secondo mandato. Tra gli esclusi eccellenti – cinque in totale – figura anche l’ex presidente Francois Bozizé, 74 anni, il quale secondo la Corte non ha soddisfatto il requisito della "buona moralità" richiesto per i candidati a causa di un mandato di arresto internazionale che pende nei suoi confronti e delle sanzioni delle Nazioni Unite contro di lui per presunti omicidi, torture e rapimenti. Bozizé, al potere dal 2003 al 2013, fu rovesciato con un colpo di Stato ad opera di ribelli a maggioranza musulmana, assistiti da mercenari provenienti dal Ciad e dal Sudan, ed è tornato nella Repubblica Centrafricana alla fine dello scorso anno per poi annunciare la sua candidatura nel luglio scorso, affermando che il Paese avesse bisogno di un leader esperto per riportare la pace. La sua esclusione, unita alle tensioni mai sopite fra gruppi armati rivali, è da considerarsi la miccia che ha finito per innescare una recrudescenza di combattimenti in particolare nel nord-ovest del Paese, considerata una roccaforte dell’ex capo dello Stato. (Res)