Legge Bilancio: Petrenga (Fd'I), manca linea politica e visione d'insieme per il futuro dell'Italia

- A questa manovra di bilancio, arrivata frettolosamente in Aula, manca una linea politica e una visione d'insieme per il futuro dell'Italia. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia, Giovanna Petrenga, nel suo intervento nell'emiciclo nell'ambito della discussione sulla legge di Bilancio. "Le misure contenute nella manovra - ha osservato il parlamentare - sono insufficienti perché frutto di un sistema normativo improduttivo e inefficace che purtroppo avrà ricadute negative su tutti gli italiani. Siamo di fonte a due Italie, quella del reddito di cittadinanza che ha fallito il suo obiettivo e quella produttiva, penalizzata in tutti i suoi settori e mortificata da un governo incapace". L'esponente di Fd'I ha aggiunto: "Questa manovra vale 40 miliardi e già si annuncia un nuovo scostamento per il 2021 di altri 20, ma non dobbiamo dimenticare che siamo punto e a capo rispetto a 10 mesi fa, periodo nel quale il governo ha utilizzato 140 miliardi che si sino persi nei mille rivoli dei decreti ristori senza portare a nessun beneficio alla nostra economia". (Rin)