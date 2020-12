Roma: Eur spa, al giardino delle Cascate apre una nuova palestra outdoor attrezzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al giardino delle Cascate dell'Eur, nella zona sommitale dei belvedere, gli amanti dello sport hanno da qualche giorno a disposizione una ulteriore area dove fare sport. Potranno infatti usufruire liberamente di una nuova palestra outdoor per fare attività fisica in libertà e in sicurezza, in un luogo suggestivo. L'apertura di questa area di circa 100 metri quadrati, con macchine fitness per il corpo libero e l'allenamento funzionale all'aperto, aperta ogni giorno dalle 7:00 alle 18:00, rappresenta il proseguimento dell'opera di restauro portata avanti da Eur spa, proprietaria dell'area, che ad ottobre scorso ha riaperto e riconsegnato alla città, dopo 60 anni, 4,5 ettari di parco monumentale, per farne un luogo inclusivo dove passeggiare, trascorrere il tempo, ma anche fare pratica sportiva, godendo della bellezza del paesaggio. (segue) (Com)