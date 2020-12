Roma: Eur spa, al giardino delle Cascate apre una nuova palestra outdoor attrezzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Colgo l'occasione per ringraziare i nostri tecnici guidati dall'ingegnere Falzarano, direttore generale di Eur spa - ha dichiarato l'ad Antonio Rosati. Mi rivolgo - ha concluso - alle persone del quartiere e ai cittadini: venite a vedere il parco e le magnifiche cascate per passare ore liete e in armonia. Questa è una metafora di ciò che vogliamo fare del patrimonio dell'Eur, cercando il miele in ogni fiore". "Questa palestra - ha dichiarato il presidente Alberto Sasso - è il primo importante elemento di un più ampio progetto di valorizzazione sportiva strutturata delle aree del parco centrale del lago, a cui seguiranno molte novità, tutte volte all'incentivo all'attività fisica nei nostri splendidi spazi". (Com)