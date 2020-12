Spagna: premier Sanchez, in meno un anno governo mantenuto 23,4 per cento impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal suo insediamento, avvenuto il 7 gennaio 2020, il governo spagnolo ha mantenuto il 23,4 per cento degli impegni (1.238) del patto di coalizione e nei prossimi sei mesi questa quota salirà al 32,6 per cento. Pertanto, l'esecutivo composto dal Partito socialista operaio (Psoe) e Unidas Podemos ha davanti a sé una legislatura "lunga e fruttifera". Lo ha affermato il primo ministro, Pedro Sanchez, nel corso di una conferenza stampa a margine del Consiglio dei ministri per fare il punto sul primo anno di mandato. "L'ho già detto molte volte, e mi sento profondamente orgoglioso del lavoro che tutti i dipartimenti ministeriali hanno svolto", ha evidenziato il premier, spiegando che il governo di coalizione "esce più unito e più forte e con una tabella di marcia per i prossimi tre anni", dopo aver dovuto affrontare la gestione della pandemia. "Affronteremo il compito di trasformare e modernizzare il Paese". Sanchez ha ammesso che nel governo "ci sono molte voci, ma solo una parola, che si materializza nella Gazzetta ufficiale (Boe)". (segue) (Spm)