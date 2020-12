Spagna: premier Sanchez, in meno un anno governo mantenuto 23,4 per cento impegni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del suo intervento Sanchez ha poi fatto riferimento alla situazione del capo dello Stato. "Passo dopo passo conoscerete la tabella di marcia che ha segnato Felipe VI per rinnovare l'istituzione", sottolineando che durante tutto il suo regno il re "ha saputo muoversi verso una monarchia parlamentare costituzionale a livello del XXI secolo" legata al "al rinnovamento e alla trasparenza", In tal senso il re Felipe "ci ha lavorato fin dall'inizio del suo regno ed il governo lo accompagnerà ed aiuterà in questo processo". In merito al possibile indulto per prigionieri catalani condannati per il referendum illegale del primo ottobre 2017, il premier ha affermato che si esprimerà sulla vicenda solo quando giungerà sul tavolo del Consiglio dei ministri, aggiungendo, tuttavia, che sin dall'inizio "questo governo non ha nascosto le sue intenzioni, che sono di riportare la Catalogna e la Spagna. Abbiamo tutti commesso degli errori. E spero che il 14 febbraio (data delle elezioni catalane) la società catalana guardi al futuro". (Spm)