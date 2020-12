Bielorussia: “Insider”, Cremlino lavora su partito anti Lukashenko che favorisca integrazione fra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino starebbe lavorando energicamente con alcuni "attivisti" bielorussi per costituire un nuovo partito, che si dovrebbe chiamare Diritto del popolo, che si opporrà al presidente Aleksandr Lukashenko e lavorerà per favorire l’integrazione fra i due Paesi. È quanto riferito dal portale “Insider” che ha ottenuto alcuni documenti che mostrerebbero i piani e alcuni risultati del lavoro dell'amministrazione presidenziale russa nella gestione della crisi bielorussa. Questi documenti sono stati ottenuti dall'ufficio del presidente per le relazioni interregionali e culturali con i Paesi stranieri, guidato dal generale del Servizio di intelligence interna (Svr), Vladimir Chernov, una figura molto chiacchierata per la pubblicazione di alcuni documenti che lo vedrebbero direttamente coinvolto nelle attività di ingerenza della Russia negli affari interni di Armenia, Georgia, Moldova, Stati baltici e altri paesi ex sovietici. Il primo dei documenti in possesso di “Insider” è intitolato "Strategia di lavoro nella Repubblica di Bielorussia" ed è stato redatto lo scorso settembre. Nel carteggio si afferma che "per mantenere l'influenza” in Bielorussia, è necessario esercitare un certo ascendente sulle forze politiche emergenti nel Paese; creare una base di risorse per la formazione di un futuro movimento sociale e politico in grado di partecipare alle prossime elezioni parlamenti; e creare dei canali di distribuzione delle informazioni sui social network, ma anche su Telegram e YouTube. (segue) (Rum)