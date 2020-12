Bielorussia: “Insider”, Cremlino lavora su partito anti Lukashenko che favorisca integrazione fra i due Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo documento, invece, è il discorso del generale Chernov sulla risoluzione della situazione in Bielorussia, preparato il 3 ottobre. Dal documento, tuttavia, non è chiaro dove avrebbe parlato l’ufficiale dell’Svr, che potrebbe aver affrontato l’argomento durante una riunione tenutasi al Cremlino. Chernov ammette che in Bielorussia "sta crescendo un rifiuto massiccio e profondo nei confronti del presidente Aleksandr Lukashenko, che sta coinvolgendo fette sempre maggiori dell’apparato amministrativo". Nel suio intervento il generale insiste sulla necessità di attuare una riforma costituzionale nel prossimo futuro e trasferire il potere al Parlamento e, in seguito, favorire l’ascensa al potere di forze politiche fedeli a Mosca: "È di fondamentale importanza, in particolare, dare un'opportunità agli elettori che sono critici nei confronti del governo e positivi nel loro approccio verso la Russia e ottenere una rappresentanza politica e persino una maggioranza nel Parlamento della Bielorussia. Ciò renderà più stabile la politica interna ed estera del Paese", ha detto Chernov secondo quanto emerge dai documenti pubblicati da “Insider”. (segue) (Rum)