Bielorussia: “Insider”, Cremlino lavora su partito anti Lukashenko che favorisca integrazione fra i due Paesi (3)

- Infine il portale pubblica un documento più recente in cui si presenta il programma di fondazione di un partito fantoccio, che il Cremlino avrebbe chiamato Diritto del popolo. Secondo quanto emerge dal materiale pubblicato, il Cremlino si aspetta di incanalare il proprio malcontento verso "riforme costituzionali", sperando che questo distragga i cittadini bielorussi dalle proteste contro le elezioni presidenziali dello scorso agosto. "Non siamo sostenitori di rivoluzioni violente e trasformazioni rivoluzionarie", si legge nel programma del partito. "Siamo sostenitori di riforme decisive che formeranno solide condizioni e meccanismi per realizzare la dignità dei cittadini e la dignità della Bielorussia", si legge ancora. Inoltre risulta chiaro dal programma che il Cremlino starebbe pianificando la transizione della Bielorussia verso una repubblica parlamentare o semipresidenziale e una massiccia privatizzazione del settore pubblico. (Rum)