Energia: Israele diventa ufficialmente membro del forum sul gas Emgf

- Il governo israeliano ha autorizzato l’ingresso di Israele all’interno dell’East Mediterranean Gas Forum (Emgf), l’organismo con sede al Cairo che vede tra i suoi membri l’Egitto, l’Italia, la Giordania, l’Autorità nazionale palestinese, la Grecia e Cipro. "La benedizione del gas ci porta a una cooperazione storica con gli Stati arabi ed europei che non potrà che ampliarsi, insieme a contratti per l'esportazione di gas naturale in Giordania ed Egitto per un valore di decine di miliardi di dollari, e altri in arrivo", ha dichiarato oggi su Twitter il ministro dell’Energia israeliano, Yuval Steinitz. (Res)