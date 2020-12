Legge Bilancio: Pellegrini (M5s), sforzo enorme di cui siamo orgogliosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Movimento cinque stelle Marco Pellegrini, componente della commissione Bilancio di palazzo Madama, durante la discussione generale in Aula sulla legge di Bilancio, ha sottolineato: "Nei mesi scorsi abbiamo approvato provvedimenti, misure, aiuti, finanziamenti, ristori ed erogazioni che ammontano a 100 miliardi, per dare risposte immediate a tutti coloro che si trovavano e si trovano in difficoltà. La legge di Bilancio prevede interventi per circa 40 miliardi che si aggiungono ai 100". Il parlamentare ha aggiunto: "E’ stato uno sforzo enorme, di cui siamo orgogliosi. Abbiamo cercato di interpretare al meglio le istanze dei cittadini che chiedono a tutti noi impegno assoluto per risolvere i loro problemi e, di certo, non vogliono sentirci parlare di crisi o di verifiche". Per l'immediato futuro, ha continuato l'esponente del M5s, "riproporremo con forza, fino a che non otterremo il risultato l’ulteriore proroga del superbonus 110 per cento almeno fino al 31 dicembre 2023" e "la rottamazione quater delle cartelle esattoriali, almeno al 31 dicembre 2019". (Rin)