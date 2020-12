Sindacati: Lattuada (Cgil Lombardia) a Nova, pensare a come evitare crisi sociale invece di aggiungere altre motivazioni per licenziare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si dovrebbe pensare a salvaguardare i posti di lavoro ed evitare una crisi sociale invece di dare nuovi motivi per licenziare, il vaccino contro il covid dovrebbe essere una raccomandazione-invito, non un obbligo, pena il licenziamento. Lo ha detto ad Agenzia Nova Elena Lattuada, segretaria generale della Cgil Lombardia commentando l'intervista al giuslavorista Pietro Ichino apparsa oggi sul Corriere della Sera in cui viene detto che il rifiuto di vaccinarsi contro il Covid può essere considerata una giusta causa per il licenziamento. “Vi è una oggettiva incongruenza tra la non obbligatorietà alla vaccinazione per i singoli cittadini e l’ipotesi del licenziamento qualora lo stesso cittadino/lavoratore non si sottoponesse a vaccinazione”, afferma Lattuada, spiegando che “ogni vaccino è prima di tutto un trattamento sanitario. Un conto è una 'raccomandazione-invito', che credo utile rivolgere a partire da coloro che sono più esposti o più a rischio di contagio, insieme al rispetto di tutte le misure organizzative che servono a ridurre il rischio (turni e formazione per esempio). Un altro è far scattare una sanzione quale il licenziamento”. “Peraltro – evidenzia Lattuada - tenendo conto della temporalità e casistica con cui il servizio sanitario procederà a vaccinare la popolazione -partendo dalle persone più a rischio o fragili quali gli anziani- non si capisce come e quando dovrebbero scattare delle sanzioni per lavoratori e lavoratrici, che non appaiono in sintonia con i protocolli nazionali e internazionali con cui la comunità scientifica e gli Stati stanno predisponendo la campagna di vaccinazione”. Sulla possibilità che, in una situazione come quella attuale e, soprattutto, in vista dello sblocco dei licenziamenti a fine marzo, l'affermazione di Ichino non rischi di gettare benzina sul fuoco, Lattuada replica “assolutamente sì e peraltro non di particolare novità se pensiamo a chi ha rilasciato l’intervista”. “La preoccupazione generale che dovrebbe essere anche del professor Ichino, – conclude la segretaria Generale di Cgil Lombardia - attiene a come evitare una crisi sociale rilevante dalla prossima primavera e come proteggere il reddito delle persone favorendo la creazione di posti di lavoro, non quella di aggiungere altre motivazioni per il licenziamento delle persone”. (Rem)