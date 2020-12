Credito: Furlan (Uilca), urgente intervenire su classificazione Npl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta avanzata dall’Associazione bancaria italiana (Abi) e da molte associazioni datoriali di riconsiderare l’applicazione delle misure previste per la classificazione dei crediti deteriorati dimostra la pericolosità della situazione che potrebbero determinare, per la tenuta di molte imprese e per la capacità delle banche di erogare credito. Così il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, intervenendo sulla questione dei crediti deteriorati. “Condividiamo queste preoccupazioni e ribadiamo la posizione già espressa che l’Autorità bancaria europea proroghi i termini di entrata in vigore di questi criteri e rinvii il calendar provisioning, che impone la svalutazione degli Npl in periodi stabiliti e con percentuali standard, non considerando peraltro i differenti tempi giudiziari che esistono per avere una sentenza di insolvenza fra i paesi dell’Unione”, ha detto, sottolineando la necessità di una manovra correttiva per evitare ulteriori difficoltà alle famiglie italiane. “Non possiamo lasciare che questa spirale negativa si verifichi, avviando processi penalizzanti che sarebbe poi difficile governare”, ha concluso. (Com)