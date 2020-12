Roma: Fassina (SrR), accolgo appello Raggi per tavolo strategico Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cara sindaca, accolgo il suo appello rivolto a noi presidenti dei gruppi presenti in Campidoglio per un 'Tavolo strategico' per Roma, partecipato dalle rappresentanze economiche e sociali, oltre che dalle forze politiche capitoline. Lo accolgo nell'interesse della nostra città, segnata da problemi profondi e di lunga durata, aggravati dagli effetti devastanti del Covid-19 sul tessuto di lavoro autonomo, micro e piccole imprese del turismo, della cultura, dell'edilizia, dei servizi e della solidarietà". Così Stefano Fassina, consigliere di SpR promotore di Roma Ventuno, in risposta all'appello della sindaca Raggi. "Lo accolgo con tenace ottimismo della volontà - aggiunge - nonostante la campagna elettorale in corso e la disattenzione da lei ripetutamente dimostrata al tema dell'assetto istituzionale, dei poteri e delle risorse di Roma Capitale. Lo accolgo nonostante l'assenza di risposte alle richieste, più volte reiterate dal sottoscritto nel corso della consiliatura che si sta per chiudere, di atti concreti e preliminari, nella completa disponibilità della sua Amministrazione, come l'attuazione dello statuto in vigore della Città Metropolitana, al fine di arrivare all'elezione diretta di sindaca o sindaco e dell'Assemblea metropolitana e trasformare i Municipi in Comuni. Lo accolgo nonostante l'assenza di risposte alle richieste di incontri e agli inviti, più volte rivoltile negli ultimi due anni dall'Osservatorio parlamentare per Roma, per costruire sinergie tra Campidoglio e Parlamento per mettere in agenda iniziative legislative, ordinarie e costituzionali, finalizzate proprio a affrontare la questione dei poteri e delle risorse per Roma Capitale. Lo accolgo nonostante l'archiviazione immediata dell'accordo 'Fabbrica Roma' da lei sottoscritto a luglio 2017 con le organizzazioni sindacali della città ora richiamate come interlocutori fondamentali. Per il bene di Roma Capitale della Repubblica, mettiamoci al lavoro, nonostante tutto. Roma è questione nazionale ed è necessaria e urgente una fase costituente per risollevarla e per metterla nelle condizioni di essere Capitale e contribuire alla rilancio dell'Italia". (Com)