Legge Bilancio: Casellati, devo ritenere che procedura è corretta

- La legge di Bilancio non presenta alcun problema di copertura, anzi è "sovracoperta" per più di un miliardo. Il viceministro dell'Economia Antonio Misiani ha risposto così in Aula alla presidente del Senato Elisabetta Casellati. "C'è copertura oppure no? La prego viceministro mi dica solo sì o no", ha chiesto Casellati rivolgendosi all'esponente del governo. "Non solo c'è la copertura ma adesso la manovra è sovracoperta perché è prevista una copertura di oltre 3 miliardi per la norma sul bonus da 80 euro da innalzare a 100". Così come è scritta, la norma infatti costa la metà, ha chiarito, "quindi c'è una sovracopertura di oltre un miliardo". Casellati, quindi, ha concluso: "Misiani assicura che non c'è nessun problema di copertura, alla luce di questo e del parere della commissione Bilancio io devo ritenere che la procedura sia corretta, non abbiamo motivi oggi di non dover credere a quello che viene affermato dal viceministro e dalla commissione Bilancio, poi verificheremo il decreto correttivo". Casellati era intervenuta dopo che il senatore di Forza Italia Gilberto Pichetto Fratin aveva detto che la correzione alla norma sul bonus di 100 euro implicava problemi di copertura e dopo la richiesta del presidente dei senatori della Lega Massimiliano Romeo di verificare il maxi-emendamento sul quale verrà posta la fiducia. (Rin)