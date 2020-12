Rifiuti: Celli (RtR), quattro anni di Raggi, pessimi risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma la virtuosità è al contrario: pur calando in tutta la città la quantità dei rifiuti, aumentano i costi per smaltirli. La contrazione dei consumi, il calo vertiginoso dei turisti e la chiusura per lunghi periodi di diversi esercizi commerciali hanno di fatto portato in questo anno eccezionale a una riduzione generalizzata della mole di rifiuti, con 140 mila tonnellate in meno rispetto al 2019". Lo dichiara in una nota la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma torna Roma, Svetlana Celli. "Inspiegabilmente aumenta il costo per trattarli del 13,7 per cento. Altro dato negativo è il calo della differenziata per la prima volta dopo molti anni, che passa dal 45,4 al 45,2. Il quadro negativo è poi rafforzato dall'aumento dei costi per il Comune e per i cittadini - spiega - che vedono aumentare l'importo della Tari che resta la più alta in assoluto tra le grandi città italiane. Dopo quattro anni di scelte ideologiche, di risultati mancati, di cambi ai vertici e di bilanci non approvati, in assenza di strategie a medio e lungo termine, il quadro è desolante. Servizi peggiorati e aumento dei costi per la pulizia della città: insieme al blocco dei bandi per le potature e la cura del verde sono i pessimi risultati di cui la giunta Raggi dovrà rispondere ai romani", conclude Celli.(Com)