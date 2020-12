Sanità: sindacati, 70 precari Agenas a casa da 1 gennaio, il 22 sarà sciopero del personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoratori precari di Agenas in sciopero il 22 gennaio". Così Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini,segretari generali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio, "dopo l'ennesimo nulla di fatto che ha smentito gli impegni assunti ieri dal Ministero per la Pa a seguito della mobilitazione di queste settimane, annunciano tempesta". "È una vergogna che in piena pandemia e all'inizio della più grande campagna di vaccinazione di tutti i tempi, si lascino a casa i 70 lavoratori che, insieme ai colleghi, mandano avanti l'agenzia nazionale incaricata di coordinare e fare controlli sui sistemi sanitari regionali", attaccano i segretari generali di categoria. "Non c'è logica organizzativa, né rispetto per le competenze e per il lavoro altamente qualificato che, anche a dispetto delle condizioni contrattuali, questi lavoratori stanno svolgendo all'interno di una agenzia pubblica strategica come l'Agenas. L'indifferenza del dg Domenico Mantoan, così come l'inerzia del ministero della Salute sono imbarazzanti e preoccupanti". (segue) (Com)