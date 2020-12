Sanità: sindacati, 70 precari Agenas a casa da 1 gennaio, il 22 sarà sciopero del personale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta peraltro di operatori in servizio anche da più di un decennio e che hanno tutti maturato i requisiti per la stabilizzazione ex lege Madia. È inaccettabile rinunciare alla loro professionalità e indebolire in questo modo il sistema sanitario. Quando poi ci risulta che si stanno attivando, in barba ad ogni principio di trasparenza, contratti di consulenza e collaborazione ad personam, senza invece trovare soluzione per i precari", rimarcano Cenciarelli, Chierchia e Bernardini. "Una situazione che fa a pugni con gli annunci rassicuranti del governo sulla gestione dell'emergenza: la salute delle persone non si protegge con gli slogan, ma con la qualità del lavoro, l'organizzazione e gli investimenti. A partire da quelli sul personale". I segretari regionali di categoria mandano quindi un messaggio chiaro anche al ministro per la Pa: "Non c'è stato alcun passo avanti né sul rinnovamento della pubblica amministrazione, né tanto meno sulla lotta al precariato. Anzi, invece di dare certezze a chi lavora ogni giorno al servizio delle persone, ci si presenta con questo bel pacco di Natale, mettendo alla porta i precari di Agenas dal primo gennaio. Noi non ci stiamo, non smetteremo di denunciare la realtà dei fatti e di mettere in atto tutte le forme di protesta per pretendere la proroga e la stabilizzazione dei lavoratori". "Per questo sono già pronte nuove iniziative, a partire da un nuovo presidio il 4 gennaio sotto il ministero della Salute, e il 22 il personale di Agenas incrocerà le braccia", concludono Cenciarelli, Chierchia e Bernardini. "Sarà un'azione estrema per evitare il disastro di un'emorragia di competenze e il dramma dei licenziamenti. Pretendiamo garanzie concrete per i lavoratori e per il funzionamento dell'agenzia. E non ci fermeremo finché non le avremo ottenute". (Com)